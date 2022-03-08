Запоріжжя готується до наступу, а окуповані міста області психологічно тиснуть на ворога

Маленькі міста області потерпають від звірств ворога.

На Запоріжжі в містах, куди зайшли російські військові, все одно не вщухають мітинги за Україну. Містяни виходять на вулиці й вимагають від окупантів забиратися. Десятки населених пунктів без електрики та теплопостачання. Влада намагається створити для жителів гуманітарні коридори, доправляють вантажі з продуктами та медикаментами, вивозять дітей. Найскладніша ситуація наразі – в окупованих Пологах та Василівці. Наразі російські війська перегруповуються для продовження наступу на Запоріжжя.

Про це йдеться в ТСН.

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Окуповані Пологи на Запоріжжі – тут наразі справжня гуманітарна катастрофа. Шість днів місто без тепла, води, електрики, їжі та зв'язку. Росіяни використовують Пологи як плацдарм для подальшого наступу на Гуляйполе. До того містечко протягом кількох днів накривало щільним обстрілами.

На Батьківщині Махна у Гуляйполі – українська влада. Місто піддається бомбардуванням з важкої артилерії. Схожа картина у Василівці за 50 кілометрів від Запоріжжя. Центру міста фактично вже немає. Масштаби руйнувань – жахливі.

Саме сюди, до Василівки, замінованими полями, напередодні намагався прорватись іноземець. Громадянина Франції спинили наші військові чи не за крок від смертельної розтяжки. Як виявилось, чоловік намагався врятувати свою дівчину, з якої познайомився у Інтернеті, і яка нібито живе у Василівці. В останній момент та повідомила, просто пожартувала. Закоханого чоловіка прихистили волонтери. Зараз він допомагає територіальній обороні.

«Виявилося, що він французький гонщик, і крім того, у нього з сестрою є дві пекарні в Провансі. Усім доброго дня, каже, сьогодні, на честь весняного дня, ми замішуватимемо круасани, він навчатиме нас. Так що, якщо кому круасани – пишіть», - каже волонтер Василь.

Волонтери чим можуть допомагають цивільним та українській армії. 17 тон медикаментів та медичного обладнання сьогодні надійшло до Запоріжжя з Німеччини та Польщі. Люди розвантажують гуманітарну допомогу та розподіляють її по різних містах. Частину відправили сьогодні до Маріуполя – разом з транспортом для евакуації людей.

З небезпечних місць намагаються вивезти дітей, головно – з інтернатів та дитячих будинків. Сотню малюків вже вивезли з Гуляйполя, ще сімох підлітків вдалося евакуювати з Кам’янського – до того російські війська безжально обстрілювали інтернат, де навчались діти з вадами слуху. Найімовірніше, вихованців відправлять за кордон.

Ситуація в Запорізькій області: люди виходять на вулиці й вимагають від окупантів забиратися геть

«У них є батьки, у них є родини, але, на жаль, так сталося, що з початком війни їхні родини не змогли, не мали можливості, забрати своїх діточок з інтернату, тому що вони проживають в Генічеську та Донецькій області, які, на жаль, були охоплені війною з самого початку», - повідомила директорка департаменту освіти Запорізької обласної військової адміністрації Людмила Бухаріна.

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Сотні населених пунктів на Запоріжжі лишаються без енергопостачання, в частині сіл та міст немає газу та води. Василівка з Бердянськом – досі без тепла.

«Відновлення всіх цих об’єктів, мереж ускладнюється військовими діями, замінованими шляхами, і відсутністю допуску і доступу з боку військових РФ, країни-агресора – тому, на жаль, всі зараз працюють саме у таких умовах, але за найменшої можливості всі відновлюють свої послуги»,- кажуть місцеві.

Тим часом у захоплених ворогом Бердянську, Токмаку та Мелітополі тривають численні мітинги проти російської агресії. Окупантів намагаються знищити психологічно.

У Мелітополі люди проігнорували наказ окупантів не виходити за межі центральної площі. Людям наказали ходити периметром і попередили – у разі порушення наказу - стрілятимуть. У відповідь мелітопольці запропонували росіянам забиратися за всім відомою адресою.

У самому Запоріжжі ситуація наразі контрольована. Тут готуються до ймовірного наступу агресора. Росіян тут зустрічатимуть у всеозброєнні.