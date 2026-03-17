РФ змінює населення ТОТ

Масове переселення населення РФ на тимчасово окуповані території України планують у Кремлі. Йдеться про майже 114 тисяч осіб до 2045 року.

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ, зокрема російські «Ведомости».

Зазначається, що державна корпорація ВЕБ разом із Єдиним інститутом просторового планування РФ підготували масштабні «плани розвитку» для окупованих частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Зокрема, передбачено 15 генеральних планів, які мають збільшити чисельність населення на понад 67 тисяч осіб. Ще майже 47 тисяч людей планують залучити в межах окремих проєктів забудови.

Окупаційна влада розраховує реалізувати масштабне будівництво. На меті Кремля — понад 13 млн квадратних метрів житла, понад 140 дитячих садків, десятки шкіл і медичних закладів. Також у планах є будівництво та реконструкція понад 3 тис. км доріг, залізничної інфраструктури й навіть аеродромів.

РФ також має намір створити так звані індустріальні та агропромислові парки, нові підприємства і розвивати видобувну промисловість. Загалом до реалізації проєктів планують залучити понад 225 тисяч осіб.

Окупанти навіть роблять акцент на так званому туризмі. Росіяни розраховують, що до 2044 року потік туристів на окуповані території може зрости до 9,4 млн людей щороку.

Водночас експерти наголошують, що такі плани мають ознаки системної колонізації захоплених територій та спроб змінити їхній демографічний склад.

Що відомо про мирні переговори

Зазначимо, що ключове питання переговорів, а саме контроль над територіями, залишається невирішеним.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський наголосив, що не шукатиме прийнятних для всіх компромісів для закінчення війни ціною територій держави. Він акцентував, що Україна продемонструвала безліч компромісів, але РФ потрібно дедалі більше й більше.

За даними західних медіа, Кремль намагається просувати власні умови, зокрема щодо Донбасу. Водночас президент Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що Україна не погодиться на жодні територіальні поступки. Так, у лютому в інтерв’ю Financial Times він відкинув ідею територіальних поступок і тимчасового припинення вогню, наголосивши, що Росії не можна довіряти, а будь-яка пауза без гарантій безпеки лише дозволить Москві накопичити сили.