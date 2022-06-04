Окупований Донецьк опинився у вогні: загарбники заявляють про артобстріл (фото, відео)

Центр окупованого Донецька ввечері 4 червня був обстріляний з артилерії. Внаслідок обстрілів у місті спалахнули масштабні пожежі.
За даними окупаційної адміністрації, в результаті обстрілу постраждали 10 людей, середи яких дитина. Українська сторона наразі інцидент не коментувала.
У місцевих Telegram-каналах опубліковано чимало фото й відео з охопленого вогнем Донецька.
За непідтвердженими даними з пабліків, центральна частина Донецька була обстріляна з "Градів". Зафіксовані обстріли Ворошиловського району на Критому ринку, в житловому будинку на вулиці Зеленій, а також в районі шкіл №5 і №22.
У місті спалахнули пожежі, зокрема горять автомобілі у дворах.
Обережно! На відео присутня ненормативна лексика!
Нагадаємо, протягом 4 червня російські окупанти вбили 6 мирних жителів Донецької області та ще 9 поранили.
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