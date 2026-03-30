Окупований Алчевськ у вогні: атаковано важливу підстанцію та комбінат (фото, відео)

Наслідки атаки на об’єкти в окупованому Алчевську / © Exilenova+

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

У ніч проти 30 березня безпілотники атакували окупований РФ Алчевськ на Луганщині, спричинивши масштабну пожежу на стратегічних об’єктах. Під ударом опинилася високовольтна підстанція та металургійний комбінат.

Про це повідомили телеграм-канали Dnipro Osint та Exilenova+.

Безпілотники FP-2 завдали ударів по Алчевській електропідстанції, яка працює з напругою 220 кіловольтів. На об’єкті спалахнула пожежа.

Реклама

Зауважимо, ця підстанція забезпечувала електропостачання для Алчевського металургійного комбінату, який лише нещодавно відновив роботу після попередньої атаки.

За даними пабліків, цієї ночі були влучання і по самому комбінату. Після цього на підприємстві виникла пожежа. У небі над Алчевськом було видно червону заграву.

Місце атаки на підстанцію в окупованому Алчевську / © Exilenova+

Дата публікації 08:28, 30.03.26 Атаку дронів на підстанцію та комбінат в Алчевську зняли на відео

Нагадаємо, у ніч проти 20 березня в Алчевську пролунали вибухи через атаку дронів. Ймовірною ціллю тоді також став металургійний комбінат, який окупанти використовують для виготовлення корпусів снарядів на замовлення Міноборони РФ.