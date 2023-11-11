Олег Іваниця розповів про зарплату в ЗСУ та зізнався, чи доводилося йому вбивати ворога

Відомий український актор Олег Іваниця, який на початку війни вступив до лав ЗСУ, розповів про свою службу на фронті.

Зокрема, в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" артист-захисник розповів про зарплату військового. Іваниця зізнався, що їх забезпечують їжею та теплим одягом. Коли актор був на "нулі", то отримував 100 тисяч гривень. Щоправда, ці кошти майже всі одразу ж витрачалися. Іваниця разом із побратимами купував необхідні для фронту речі.

"Нас забезпечують зимовим одягом, годують нормально. Щодо зарплати…Все, що кажуть, це правда. На "нулі" платили 100 тисяч, чітко платили. Досить велика частина грошей витрачається там: на паливо, на ремонт авто. Якби мені не допомагали друзі з ремонтом машин, то мені б не вистачило. Відкласти вдалося. Коли нас минулого літа вивели з Києва, а потім виявилося, що це була зона бойових дій, а нам платили менше. Тоді нам кинули додатково кошти, я купив трішки доларів", - поділився актор.

Олег Іваниця / Фото: instagram.com/o_ivanytsia

Олег Іваниця також зізнався, чи доводилося йому на війні ліквідовувати ворога. За словами артиста, він не вважає окупантів людьми. Коли російські військові наближалися до їхніх позицій, то вони з побратимами відкривали вогонь.

"У нас не було ситуацій, коли вони на нас перли. Було таке, що якимись групками підходили вночі. Побратим дивиться в тепловізор, а ти туди навалюєш. Дивишся в бік їхньої посадки, якщо там бачиш рух, то туди навалюєш. Перші рази, коли ти от побачив, випустив певну кількість куль, а потім приходить розуміння, що ти стріляєш по людині. Потім ти розумієш, що це не людина", - розповів артист-військовий.

Олег Іваниця / Фото: instagram.com/o_ivanytsia

Нагадаємо, Олег Іваниця на початку повномасштабної війни вступив до лав ЗСУ та пішов захищати Україну від російських окупантів.

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