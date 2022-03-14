Олег Сенцов пішов воювати на передову: "Навчився жити в окопі, освоїв кулемет і гранатомет"

Раніше режисер вступив до лав тероборони ЗСУ.

Режисер і колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов ще в перші дні війни вступив до лав територіальної оборони ЗСУ, аби захищати Україну від російських окупантів.

Та декілька днів тому підрозділ, у якому перебуває режисер, відправили на передову. У своєму Facebook Сенцов розповів, що вже освоїв зброю та став оператором NLAW (ред. - новий переносний протитанковий комплекс).

Олег Сенцов / facebook.com/oleg.sentsov

"Вже декілька днів знаходжусь на передовій, куди наш підрозділ перекинули для посилення напрямку, де ворог постійно намагається прорватися до Києва. Хер***ть по нас сильно, але наша арта б'є ще сильніше та точніше. Навчився будувати бліндаж та жити в окопі, освоїв кулемет і гранатомет, став оператором NLAW, чекаю зустрічі з ординським танком. Бережіть себе! Слава Україні та її захисникам! Перемога буде за нами!" - написав Сенцов.

Нагадаємо, до лав територіальної оборони ЗСУ вступило чимало чоловіків. Не лишаються осторонь і зірки. Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку про знаменитостей, які підписали договір з ЗСУ.

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