Олег Сенцов показав фото з передової: "Коли за пагорбом орки"

Олег Сенцов показав фото з передової: "Коли за пагорбом орки"

Відомий український режисер і колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов показав фото з передової.

На сторінці у Facebook знаменитість, який нещодавно долучився до загону спецпризначення, розмістив світлину, на якій постав, сидячи в окопі.

Як зазначив Сенцов, неподалік була армія РФ.

Олег Сенцов / facebook.com/oleg.sentsov

"Коли за пагорбом орки, а ти переховуєшся у місцевому Ширі", – прокоментував допис він.

У коментарях прихильники попросили режисера берегти себе та побажали найшвидше перемогти ворога.

Божої опіки, дорогі воїни

Поважаю! Бережіть себе!

Дякуємо і молимось за вас і перемогу

Нагадаємо, днями співачка Наталія Могилевська у шпиталі провідала пораненого бійця та зробила йому сюрприз. Зірка заспівала йому Happy birthday, презентувала величезний букет і розцілувала.

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