Олег Сенцов пригадав, як відходив з Лисичанська та жорсткий бій з окупантами

Експолітв'язень Кремля розповів, що від дитинства мріяв стати військовим. Втім, він не пов'язав своє життя з цією професією через хворобу.

У 12 років у знаменитості віднімалися ноги. За його словами, були навіть сумнів, що Олег зможе колись ходити. Про це він розповів у спецвипуску ТСН.

Попри це, Сенцов продовжував цікавився воєнною тематикою. А після 2014 року режисер їздив до друзів на Донбас і почав готуватися до вторгнення, оскільки знав, що може бути повномасштабна війна.

Він першого дня він пішов до тероборони, а за місяць поїхав до одного із спецзагонів друзів і зараз вже три місяці разом з ними воює.

"Обрав шлях воїна і йтиму ним так довго, скільки треба буде для нашої перемоги", – зазначив він.

Олег Сенцов / Фото: facebook.com/oleg.sentsov

Також Сенцов поділився, що поки що не має ідей та сценаріїв для нового фільму про війну. Втім, після перемоги у режисера є велике бажання показати реалії російсько-української війни у стрічці.

На фронт Олег не брав камеру, про що одного разу таки пожалкував. Режисер пригадав страшний бій з окупантами.

"Був дуже сильний бій. Пів дня ми тримали позицію, але нас з неї вибили. Ми відходили через окопи, нас сильно обстрілювали, були поранені, вбило людей. Це досі стоїть перед очима. Я тоді пожалкував, що в мене не було камери. Але, можливо, це комусь не сподобалося, тому що війна – насправді дуже неприємна річ", – поділився він.

Прокоментував Олег Сенцов і відхід українських захисників з Лисичанська.

"Він був дуже болючим, тому що ми трималися два місяці і рашисти просувалися по кілометру-два і платили за це багато. Ми теж платили за це багато, але знали, що нам треба їх зупинити і перемолоти. Під Лисичанськом все пішло не так, як треба, але це війна і бувають такі моменти. Але командування ухвалило вірне рішення – вчасно відійти. Я був у групі, яка прикривала відхід, ми стріляли вночі, коли була евакуація у ніч з четверга на п'ятницю", – пригадав він.

Олег Сенцов / Фото: facebook.com/oleg.sentsov

Втім, Сенцов запевнив, що на фронті ніхто не падає духом і всі розуміють, що цей відхід – лише маневр.

"Нам треба рятувати людей, вирівняти фронт. Ми завжди можемо повернутися. Головне, щоб було кому, тому що наша армія набагато більше вмотивована. Так, є певні проблеми, але я впевнений, що вони всі вирішаться", – додав кінорежисер.

Нагадаємо, днями Сенцов вдруге одружився. Знаменитість побрався із кандидаткою політичних наук та директоркою з адвокації американської компанії Ridgley Walsh Веронікою Вельч. Він розповів про весілля з коханою під час війни.

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