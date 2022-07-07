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Олег Сенцов пригадав, як відходив з Лисичанська та жорсткий бій з окупантами

Олег Сенцов пригадав, як відходив з Лисичанська та жорсткий бій з окупантами

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Олег Сенцов пригадав, як відходив з Лисичанська та жорсткий бій з окупантами

Олег Сенцов / Фото: facebook.com/oleg.sentsov

Український режисер Олег Сенцов зізнався, що вперше взяв до рук зброю під час повномасштабної війни.

Експолітв'язень Кремля розповів, що від дитинства мріяв стати військовим. Втім, він не пов'язав своє життя з цією професією через хворобу.

У 12 років у знаменитості віднімалися ноги. За його словами, були навіть сумнів, що Олег зможе колись ходити. Про це він розповів у спецвипуску ТСН.

Попри це, Сенцов продовжував цікавився воєнною тематикою. А після 2014 року режисер їздив до друзів на Донбас і почав готуватися до вторгнення, оскільки знав, що може бути повномасштабна війна.

Він першого дня він пішов до тероборони, а за місяць поїхав до одного із спецзагонів друзів і зараз вже три місяці разом з ними воює.

"Обрав шлях воїна і йтиму ним так довго, скільки треба буде для нашої перемоги", – зазначив він.

Олег Сенцов / © facebook.com/oleg.sentsov
Олег Сенцов / Фото: facebook.com/oleg.sentsov

Також Сенцов поділився, що поки що не має ідей та сценаріїв для нового фільму про війну. Втім, після перемоги у режисера є велике бажання показати реалії російсько-української війни у стрічці.

На фронт Олег не брав камеру, про що одного разу таки пожалкував. Режисер пригадав страшний бій з окупантами.

"Був дуже сильний бій. Пів дня ми тримали позицію, але нас з неї вибили. Ми відходили через окопи, нас сильно обстрілювали, були поранені, вбило людей. Це досі стоїть перед очима. Я тоді пожалкував, що в мене не було камери. Але, можливо, це комусь не сподобалося, тому що війна – насправді дуже неприємна річ", – поділився він.

Прокоментував Олег Сенцов і відхід українських захисників з Лисичанська.

"Він був дуже болючим, тому що ми трималися два місяці і рашисти просувалися по кілометру-два і платили за це багато. Ми теж платили за це багато, але знали, що нам треба їх зупинити і перемолоти. Під Лисичанськом все пішло не так, як треба, але це війна і бувають такі моменти. Але командування ухвалило вірне рішення – вчасно відійти. Я був у групі, яка прикривала відхід, ми стріляли вночі, коли була евакуація у ніч з четверга на п'ятницю", – пригадав він.

Олег Сенцов / © facebook.com/oleg.sentsov
Олег Сенцов / Фото: facebook.com/oleg.sentsov

Втім, Сенцов запевнив, що на фронті ніхто не падає духом і всі розуміють, що  цей відхід – лише маневр.

"Нам треба рятувати людей, вирівняти фронт. Ми завжди можемо повернутися. Головне, щоб було кому, тому що наша армія набагато більше вмотивована. Так, є певні проблеми, але я впевнений, що вони всі вирішаться", – додав кінорежисер.

Нагадаємо, днями Сенцов вдруге одружився. Знаменитість побрався із кандидаткою політичних наук та директоркою з адвокації американської компанії Ridgley Walsh Веронікою Вельч. Він розповів про весілля з коханою під час війни.

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