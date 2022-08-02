Олег Сенцов розповів про втрати побратимів та ситуацію на фронті: "Активна фаза добігає кінця"

Український режисер Олег Сенцов, який зараз служить на передовій, поділився новинами з фронту.

Експолітв'язень Кремля розповів, що активна фаза боїв за Донбас. Знаменитість сподівається, що ЗСУ можуть звільнити тимчасово окупований Херсон найближим часом.

Про це Сенцов написав на своїй сторінці у Facebook. При цьому, захисник зазначив, що йому іноді огидно читати новини, де все нагадує "паралельний світ" та "інформацію з космосу".

"Тим часом битва за Донбас добігає кінця, принаймні її активна фаза. Ворог зосередив свої останні зусилля на спробах захопити Бахмут, а на інших донбаських напрямках значно знизив активність. Рашисти перекидають свої основні сили на Південь, щоб захистити окупований Херсон та спробувати організувати там контрнаступ, щоб зупинити просування ЗСУ. Я сподіваюсь, що Бахмут ми відстоїмо, а Херсон звільнимо у найближчі тижні", – написав він.

Також Олег Сенцов розповів про проблеми воїнів. Він зазначив, що захисники стомлені, у його підрозділі також багато втрат, а техніки не вистачає.

"Так, ми виснажені. Так, у нас теж багато втрат та поранених. Так, техніки мало, а снарядів радянських калібрів майже не залишилось. Натівські системи кращі, але їх теж ще недостатньо. Але жоден боєць не сумнівається, що ми переможемо. Кожен готовий робити все, щоб ця перемога настала якомога скоріше. Ми вже не програли і ми обов’язково переможемо. Слава Україні!" – додав режисер.

У коментарях користувачі подякували та підтримали воїнів.

Немає найвищої планки нашої подяки - вона безмежна! Лише бережіть себе - ми так чекаємо на вас і усіх наших захисників!

Дякуємо, Олеже! Дякуємо вам усім, нашим захисникам, хлопцям і дівчатам! Бережіть себе! Молімося за вас!

Низький уклін вам, наші воїни. Хай вас Господь береже. Пам'ятайте, що за вас моляться мільйони.

Дякуємо кожному з вас за Україну. Найкраща армія світу

Нагадаємо, раніше Олег Сенцов пригадав, як відходив з Лисичанська. Також режисер розповів про жорсткий бій з окупантами.

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