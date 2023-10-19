Олег Сенцов знову отримав поранення на фронті та розповів про свій стан

Український кінорежисер Олег Сенцов, який зараз воює у лавах ЗСУ та командує взводом у 47 омбр "Магура", отримав поранення на фронті.

Про це захисник повідомив у своєму Facebook. За словами Олега Сенцова, він отримав траву через уламок, який влучив йому в бік. На щастя, поранення нетяжке.

"Знов поранення та знов нетяжке - спіймав уламок у бік", - повідомив захисник.

Олег Сенцов / Фото: facebook.com/oleg.sentsov

Більше деталей Олег Сенцов не став розповідати.

Зазначимо, на початку повномасштабної війни режисер пішов захищати Україну від російських окупантів. Олег Сенцов воює на південному напрямку. Це вже не перше поранення захисника. Влітку він потрапив під артилерійський обстріл. Уламки тоді потрапили в обличчя Олега Сенцова. 10 липня під час бою з окупантами режисер отримав контузію, але згодом повернувся на фронт.

Вже у вересні на Запорізькому напрямку Олег Сенцов знову зазнав контузії. Тоді після бою з окупантами режисер знайшов у своєму бронежилеті кулю.

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