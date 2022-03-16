Олег Винник переспівав гімн і зробив з нього переможну пісню: "Буде жити Україна"

Виконавець назвав свою кавер-версію "пісенною молитвою".

Український співак Олег Винник відгукнувся на прохання шанувальників та створив переможну пісню.

За основу виконавець взяв гімн України і дещо переробив у ньому слова. Свою кавер-версію артист назвав "пісенною молитвою".

"Мій героїчний народе! Прийми від мене слова підтримки через кавер-версію на переможну музику гімну України, композитор М. М. Вербицький. В кожне серце, яке обливається кров'ю за Україну, за перемогу нашого народу, хай потрапить ця моя пісенна молитва! Українець не може без пісні! Українець не може без свободи! З нами Бог! Єднаймось!" – написав Винник.

Буде жити Україна!!! Ви просили у мене переможну пісню. Я теж цього хотів. Господь Бог чує наші серця, наш народний біль! Мій героїчний народе!!! Прийми від мене слова підтримки через кавер-версію на переможну музику гімну України, композитор М. М. Вербицький. В кожне серце, яке обливається кров'ю за Україну, за Перемогу нашого народу, хай потрапить ця моя пісенна молитва! Українець не може без Пісні! Українець не може без Свободи! З нами Бог! Єднаймось! ❤️ Опубликовано Олегом Винником Понедельник, 14 марта 2022 г.

Зазначимо, що раніше Олег Винник випустив кліп на пісню "Сльози на Землі". У відео співак показав, що раніше теплі та привітні міста України з приходом російських окупантів перетворилися на сірі та сповнені болем та горем.

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