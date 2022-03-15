Олег Винник у новому кліпі показав, як змінилася Україна після вторгнення Росії

Олег Винник у новому кліпі показав, як змінилася Україна після вторгнення Росії

Артист випустив кліп на пісню "Сльози на Землі".

Популярний український співак Олег Винник показав, як змінилася Україна після вторгнення російських військ.

Окупанти прийшли на українські землі та почали обстрілювати міста. Російські військові руйнують будинки, обстрілюють лікарні, грабують та вбивають мирних жителів.

Олег Винник у своєму кліпі показав, що раніше теплі та привітні міста України з приходом російських окупантів перетворилися на сірі та сповнені болем та горем.

Зазначимо, що виконавець випустив кліп на пісню "Сльози на Землі", яка була випущена 2019 року.

Пісня про сувору сторону реальності пронизана відчайдушним бажанням зупинити те, що відбувається, осушити сльози, вберегти від неминучого болю.

Нагадаємо, раніше Настя Каменських розчулила новою піснею, яку присвятила Україні. Слова чуттєвої композиції написав Потап.

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