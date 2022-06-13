Жданов пояснив, чому Путін не застосує ядерну зброю проти України

За даними Стокгольмського інституту дослідження проблем миру ризик застосування ядерної зброї у світі досяг найвищого рівня з часів Холодної війни.

Останнім часом стало більше повідомлень про те, що Україні треба повернути ядерну зброю.

Військовий експерт Олег Жданов 13 червня в ефірі національного телемарафону прокоментував такі перспективи та оцінив ризик її застосування.

"Ризик застосування ядерної зброї взагалі залежить від низки факторів самої війни. У нас є такий стримуючий фактор, як суміжна територія України і Росії. І відстань між основними центрами в Україні і Російській Федерації – вона дуже мала. І тому ядерна зброя навряд буде використана, і якщо Путін сподівається захопити територію України, то навіщо перетворювати на ядерну помийку те, що ти хочеш захопити", - говорить експерт.

Жданов також зазначив, що у питанні світової безпеки є декілька країн, які сьогодні намагаються розігнати гонку ядерного озброєння. Це Китай та Іран.

За його словами, Іран взагалі хоче отримати ядерний боєзаряд, а Китай хоче якомога швидше наздогнати кількість, хоча б до середньостатистичної, між Росією і США.

Військовий експерт також зазначив, що на сьогодні у світі 2 тисячі ядерних боєзарядів стоять на боєвому чергуванні. Тобто вони готові до бойового застосування – достатньо віддати розпорядження і ракета полетить до необхідної цілі.

"Так, з одного боку це підвищує градус ризику, ми не знаємо наскільки адекватні керівники сьогодні очолюють деякі країни. А з іншого боку, якщо ми говоримо про більшість цивілізованого світу, то це підвищує градус паритетності в плані застосування ядерного озброєння. Але, на мій погляд, перважає світова ядерна загроза, чим більше ядерних боєзарядів, тим більша вірогідність того, що може навіть випадково, але цей заряд може бути використаний. І це несе певну загрозу не тільки для окремих країн, а й для всього людства", - резюмував він.

Нагадаємо, Жданов назвав, яке озброєння та в якій кількості потрібне Україні для контрнаступу.

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