"Олександр Григорович лавірує": Арестович оцінив загрозу наступу на Київ з Білорусі

Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович запевнив, що на сьогодні не зросла загроза наступу на Київ з Білорусі. Самопроголошений президент Олександр Лукашенко розуміє, що білоруська армія наступати нікуди не піде.

Більше того, організоване Лукашенком народне ополчення взагалі було створене проти російської загрози.

Про це Арестович розповів у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним 1 червня.

"Не зросли (загрози наступу з Білорусі на Київ – ред.). Олександр Григорович лавірує між тиском з боку Кремля і між розумінням, що білоруська армія наступати нікуди не піде", – сказав радник голови ОП.

"А народне ополчення взагалі створене проти російської загрози, тому що українці не підуть у наступ на Білорусь. Це неможливо, нас одразу вважатимуть агресорами з усім, що випливає. А від кого тоді захищатися? Більше того, треба уважно вивчити досвід української армії, яка там піхота з гранатометами вдало там по лісах, по кущах зуміла зупинити наступальні танкові колони противника. А що ж це за танкові колони противника очікуються в Білорусі, якщо – ні Україна, ні Польща, ні Литва? Хто? Ууу, танкові колони, ви чиї? Ясно, що російські", – пояснив Арестович.

Він додав, що паралельно Лукашенко "кидає кості, показує російській пропаганді, вимовляє правильні слова, показує, що от я створив оперативне командування в напрямку України і так далі".

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ 1 червня повідомили, що зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі.

Жданов: Путін пригрозив Лукашенку відстороненням від влади

Читайте також: