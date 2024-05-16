Олександр Конотопський відкрив таємне виробництво FPV-дронів для ЗСУ

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну, багато бізнесів перейшли на виробництво необхідних для ЗСУ речей повністю або частково. Це особливо стосується дронів, які стали важливою складовою нашої оборони. При цьому частина таких компаній максимально активно використовує медіа та рекламує себе, а інша навпаки – поводиться тихо і дистанціюється від будь-якої інформації про роботу на оборону. Схоже, що однією з таких компаній є Ajax Systems, точніше сам її засновник Олександр Конотопський, який організував виробництво ефективних FPV-дронів.

Мова йде про SHRIKE (“горобець”) - дешеві та ефективні малі FPV-дрони, а також більші дрони Vampire, призначені для скидів вибухівки. Наприкінці 2023 року медіа писали про те, як партію з 1500 дронів було закуплено за державною програмою «Армія дронів» та передано до ЗСУ. Щодо виробника, скрізь було вказано, що ці дрони «виробляє український defense-tech стартап», без назви. Проте з’ясувати його ім’я не так і складно.

Ще на початку 2023 року Олександр Конотопський дещо здивував бізнесове середовище, коли вийшов з різкою критикою політики регулювання, яка сповільнює військове виробництво. Мова не про те, що критика необґрунтована, в ті часи на свавілля контролюючих органів жалівся кожен другий бізнес в країні, особливо ті, що пов’язані з державними замовленнями. Проте так емоційно і детально описувати ситуацію основуючись тільки на розмовах з колегами навряд чи можливо. А ось якщо ти сам організував виробництво дронів і зіштовхнувся з перепонами, намагаючись отримати державні контракти, тоді, вірогідно, ти і будеш намагатись хоч якось висвітлити ситуацію, навіть якщо твоя історія буде не про тебе, а про «одного знайомого».

Якщо пошукати в реєстрах, то доволі легко знайти торгівельну марку Vampire, та торгівельну марку SHRIKE, обидві зареєстровані Рибаковим Ігорем, як заявником. А також за ним зареєстрована ще одна ТМ – Skyfall, яка і є виробником дронів Vampire. А ще відомо, що Ігор є CEO компанії Secur Integration LLC. Саме її в 2008 році і заснував Олександр Конотопський. Заснував і згодом залишив на бізнес-партнера, щоб зосередитись на розвитку свого головного бізнесу - Ajax Systems. І хоч з 2017 року між Олександром та Secur не залишилось юридичних зв’язків, відносини між партнерами залишились більш ніж дружні.

На початок повномасштабного вторгнення Secur вже мала досвід роботи з дронами цивільного направлення, то ж виробництво FPV-дронів не було новою сферою для компанії. Лише у 2022 році Secur взяла участь у 40 тендерах на постачання дронів та комплектуючих до ЗСУ, вигравши 12 з них на загальну суму у $464 тисячі доларів США. При цьому згідно митних накладних, Secur востаннє закуповувала обладнання і комплектуючі для виробництва дронів аж у 2018 році, а її польська філія - у 2021 році. В той же час з початком війни значно виріс імпорт такого обладнання і комплектуючих для компанії Ajax.

Ще одним підтвердженням тісної співпраці між Ajax і Secur є розширення вакансій Ajax, серед яких з’явились 82 вакансії інженерів, механіків та збиральників, при чому в описі цих вакансій немає жодних подробиць як самої роботи, так і локації, що вказує саме на безпекові фактори. І саме такі спеціалісти потрібні скоріше для створення дронів, а не систем безпеки.

За два роки компанія Secur змогла вийти на доволі високий рівень виробництва, як для стартапу. Тільки з відкритих джерел відомо, що за 2023 рік компанія виготовила та передала до армії щонайменше 3,770 дронів.

Щодо ефективності роботи, варто лише глянути на кадри успішних скидів від Vampire та на добірку уражень від Shrike, щоб зрозуміти, що робота компанії без сумніву приносить користь у війні проти росії.

Secur, Ajax, SHRIKE та Vampire це ще один приклад відповідального бізнесу, який готовий вкладати свої ресурси та можливості в оборону України, та працювати попри перепони. І це одна з тих історій, де не йдеться про заробляння політичних балів та публічність задля отримання преференцій. Питання тільки в тому, чому Олександр Конотопський не хоче публічної уваги до нового напрямку роботи? Чи не через зайву увагу тих самих контролюючих органів, про які він писав на початку 2023 року? І якщо так, то чи й досі актуальним залишається питання щодо їх ефективності, якщо вони заважають бізнесу допомагати у війні проти росії?