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Олександр Положинський заявив, що переводиться до іншого підрозділу ЗСУ, та пояснив чому

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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Олександр Положинський заявив, що переводиться до іншого підрозділу ЗСУ, та пояснив чому

Сашко Положинський / Фото: facebook.com/sashko.polozhinsky

Співак більше не служить в 47-й окремій механізованій бригаді.

Екслідер гурту "Тартак" Сашко Положинський, який від початку повномасштабної війни служить в лавах ЗСУ, заявив, що переводиться до іншого підрозділу.

Про це виконавець повідомив у своєму Instagram. Від початку повномасштабної війни Положинський служив в 47-й окремій механізованій бригаді. Однак, за словами артиста, ще від лютого він з побратимами спілкується через відеозв'язок та закриває їхні потреби. Тиждень тому Положинський остаточно покинув бригаду.

Сашко Положинський / © instagram.com/oleksandrpolozhynskyi
Сашко Положинський / Фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi

"Від лютого цього року я фактично перебував лише в дистанційному зв'язку з рідною бригадою, час від часу спілкувався з побратимами, допомагаючи за можливості та нагоди закривати певні матеріальні потреби. Минулого тижня я остаточно попрощався з 47 ОМБр. Дякую своїм командирам, хлопцям і дівчатам, які були поруч. Для мене велика гордість і честь бути невеличкою частиною нашої спільної історії", - зазначив Положинський.

Співак наголосив, що не припиняє свою службу в лавах ЗСУ. Положинського перевели до іншого підрозділу, де він і надалі захищатиме країну від окупантів.

Олександр Положинський / © instagram.com/oleksandrpolozhynskyi
Олександр Положинський / Фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi

"Я офіційно почав службу в новому підрозділі ЗСУ. Сподіваюся, продовжувати бути корисним тут. Готовий до виконання нових наказів та завдань", - додав співак.

Нагадаємо, нещодавно актор Дмитро Сова розповів, що вступив до лав ЗСУ. Від жовтня цього року артист перебуває на службі.

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Дата публікації
Перегляди
936
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