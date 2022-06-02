Олексій Суханов пригадав реакцію родичів з РФ на те, що його "бомблять рашисти"

Олексій Суханов пригадав реакцію родичів з РФ на те, що його "бомблять рашисти"

Відомий телеведучий Олексій Суханов, який народився та жив в РФ до 2014 року, розповів про своїх родичів, які залишилися жити в країні-агресорці.

Знаменитість не спілкується з рідними від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого.

Втім, як розповів ведучий в інтерв'ю Славі Дьоміну, одна людина з сімейного кола йому все ж зателефонувала.

"Десь на другий тиждень був дзвінок, не буду конкретизувати, хто це був через тамтешню ситуацію. Було запитання: "Як ви, як справи?". Я кажу, що ось, рашисти бомблять, ми в бомбосховищі зараз, на станції метро. "Ну все, па-па", – пригадав Олексій.

Суханов додав, що не ображається та не засуджує родичів. Також він поміркував, що мешканці РФ усвідомлять правду про війну в Україні та зрозуміють, як їх обманула влада "після того, як впадуть обличчям в бруд".

Нагадаємо, раніше Олексій Суханов зізнався, чому не знищив свій російський паспорт. Ведучий хотів спалити документ.

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