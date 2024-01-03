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Олена Мозгова показала, якого лиха накоїв уламок ворожої ракети біля її будинку

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
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Олена Мозгова показала, якого лиха накоїв уламок ворожої ракети біля її будинку

Олена Мозгова / Фото: facebook.com/olenamozgova1

Знаменитість також порадила, що обов'язково треба робити після масованих ворожих обстрілів.

Українська продюсерка Олена Мозгова розповіла про пережитий жахливий ранок 2 січня, коли російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні.

У своєму Facebook Мозгова зізналась, що уламок ворожої ракети впав поруч з її будинком та повністю зруйнував каплицю.

"Просто біля будинку впав уламок…Прямісінько в каплицю…Шкода наших дітей, які мають це все чути, бачити і переживати…", - обурилася продюсерка.

Наслідки ворожого ракетного обстрілу / © facebook.com/mozgovaolena74
Наслідки ворожого ракетного обстрілу / Фото: facebook.com/mozgovaolena74

Олена Мозгова закликає після таких масованих ракетних ударів всю свою ненависть та злість спрямовувати в донати, що підуть на потреби українських захисників, які захищають Україну від російських загарбників.

"Ранок видався гучним…Конвертувати злість і ненависть рекомендую у посильні донати", - закликала продюсерка.

Нагадаємо, 2 січня російські загарбники завдали масованого ракетного удару по Україні. Українські знаменитості вже відреагували на злочин окупантів та розповіли, як пережили жахливий ворожий обстріл.

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Дата публікації
Перегляди
785
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