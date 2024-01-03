Олена Мозгова показала, якого лиха накоїв уламок ворожої ракети біля її будинку

Знаменитість також порадила, що обов'язково треба робити після масованих ворожих обстрілів.

Українська продюсерка Олена Мозгова розповіла про пережитий жахливий ранок 2 січня, коли російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні.

У своєму Facebook Мозгова зізналась, що уламок ворожої ракети впав поруч з її будинком та повністю зруйнував каплицю.

"Просто біля будинку впав уламок…Прямісінько в каплицю…Шкода наших дітей, які мають це все чути, бачити і переживати…", - обурилася продюсерка.

Наслідки ворожого ракетного обстрілу / Фото: facebook.com/mozgovaolena74

Олена Мозгова закликає після таких масованих ракетних ударів всю свою ненависть та злість спрямовувати в донати, що підуть на потреби українських захисників, які захищають Україну від російських загарбників.

"Ранок видався гучним…Конвертувати злість і ненависть рекомендую у посильні донати", - закликала продюсерка.

Нагадаємо, 2 січня російські загарбники завдали масованого ракетного удару по Україні. Українські знаменитості вже відреагували на злочин окупантів та розповіли, як пережили жахливий ворожий обстріл.

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