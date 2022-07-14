Олена Зеленська прокоментувала обстріл росіянами Вінниці та обурилася цензурою в Facebook

Про ракетний удар по Вінниці висловилася дружина президента України Олена Зеленська. Перша леді обурюється тим, що Facebook приховує від користувачів світлини, на яких видно наслідки російських обстрілів.

Перша леді України Олена Зеленська обурюється тим, що Facebook приховує від спільноти кадри жахливих обстрілів мирних міст - зокрема Вінниці.

Про це вона написала на своїй сторінці в соцмережі.

“Це фото Facebook приховає від вас як “таке, що травмує”. Ніби горе та злочин можна скасувати, просто приховавши. Але той, хто має людяність, побачить: дитина, її візочок, мама. Російська ракета. Сьогодні. Вінниця, тил. 20 загиблих мирних людей у центрі міста – у офісній будівлі, в медичному центрі, на парковці. Серед них – троє дітей. Росія – держава-терорист. Світе, ти маєш це побачити й усвідомити. Якщо не злякаєшся прихованого фото. Адже горе, злочин і тероризм не можна перемогти, просто приховуючи його”, - наголосила перша леді Олена Зеленська.

Фото: Олена Зеленська/Facebook

Нагадаємо, що російські війська 14 липня ракетами вдарили по Вінниці. У результаті терористичної атаки десятки людей постраждали, багато загинуло, а серед жертв є немовля.

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