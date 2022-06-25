Олена Зеленська розповіла, чи залишала Україну від початку повномасштабної війни

Перша леді України Олена Зеленська від початку повномасштабної війни не залишала Україну.

Вона зазначила, що не зробила цього, бо не хотіла бути далеко від Батьківщини та свого чоловіка.

Про це Зеленська сказала в інтерв'ю для французького телеканалу France 5.

Перша леді України зазначила, що якби вона виїхала за кордон, то їй було б тяжко переживати трагедію війни в Україні. Також вона залишилась, щоб підтримати Володимира Зеленського.

"У мене не було бажання покидати Україну. У мене не було бажання бути далеко від Батьківщини і далеко від свого чоловіка. І позаяк, коли ми навіть не бачимося тижнями, все одно я відчуваю, що я поруч. Я можу надсилати свою підтримку", - сказала Олена Зеленська.

Нагадаємо, під час одного із останніх інтерв'ю першої леді Олени Зеленської, яке вона давала для The Economist, президент зворушливо перервав її знімання для обкладинки видання. Зеленський увійшов до кімнати, де була його дружина, і сказав, що просто "хотів її побачити".

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