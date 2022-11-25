Олена Зеленська розповіла, скільки українці готові терпіти блекаут

Українці готові терпіти відсутність світла, води та тепла заради перемоги у війні з Росією і перспективи членства в Європейському Союзі.

Таку заяву зробила дружина президента України Олена Зеленська в інтерв'ю Бі-бі-сі.

"Знаєте, у нас було стільки випробувань за ці місяці, стільки страшних випробувань, стільки жертв ми бачили, стільки руйнувань, що чесно кажучи, блекаут - це не найстрашніше, що може з нами статися. Ми стаємо винахідливими, ми намагаємося зробити всі справи, які важливо зробити зі світлом. Тоді, коли є світло, не відкладаємо на потім нічого", - заявила перша леді України.

Як розповіла Зеленська, "буквально минулого тижня закінчилося соціальне дослідження, українців запитали, скільки вони ще готові терпіти у таких умовах, без світла, без тепла".

"І українці, у більшості, понад 90% опитаних, відповіли, що вони готові це терпіти два, три роки, якщо вони бачать перспективу нашого членства в ЄС. Вони хочуть бути в цій європейській родині на рівних. Ми знаємо заради чого - заради перемоги, заради почуття гідності, заради того, що нас чекає ця демократична родина і ми хочемо бути в ній нарівні з іншими. Українці готові це терпіти. Ми оптимістично дивимося на ці речі", - наголосила вона.

Водночас, дружина глави держави висловила сподівання, що війна не триватиме надто довго:

"Ми всі дуже сподіваємося на те, що все закінчиться. Знаєте, легко бігти марафон, коли ти знаєш скільки кілометрів. Ми, на жаль, не знаємо, скільки кілометрів, ми маємо розраховувати свої сили. Це складно. Часом буває дуже складно, але потім знаходяться якісь нові емоції, що допомагають нам втриматися".

Нагадаємо, армія Росії від 10 жовтня регулярно обстрілює ракетами критичну інфраструктуру України.

23 листопада окупанти випустили по Україні 70 ракет. Атака забрала життя щонайменше 10 людей, щонайменше 50 зазнали поранень.

Загалом росіяни ракетами влучили в 16 об'єктів інфраструктури, внаслідок чого низка регіонів України залишилися без світла, води та опалення. Через російські обстріли в Україні відключили від енергосистеми блоки на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС.

Наразі в Україні відновлено електропостачання об'єктів критичної інфраструктури - лікарень, водоканалів. Триває поступове підключення побутових споживачів.

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