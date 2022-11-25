Олена Зеленська розповіла, скільки жінок пішли в ЗСУ захищати Україну

В Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії побільшало жінок-військовослужбовців, наразі їх кількість сягає 40 тисяч.

Про це розповіла дружина президента України Олена Зеленська в інтерв'ю Бі-бі-сі, коментуючи питання гендерної рівності в країні.

"Я думаю, ви знаєте, що роль жінки у війні зараз дуже велика в Україні. У нас значно збільшилася кількість жінок-військовослужбовців. 40 000 жінок - це набагато більше ніж було перед війною. Багато з цих жінок прийшли на війну добровольцями, це їхній вибір", - зазначила вона.

На думку дружини президента, Україну помилково вважають патріархальним суспільством.

"Тобто гендерна рівність - це важлива тема в Україні, і вона була такою давно. Ми можемо пишатися тим, що, наприклад в оплаті праці гендерний розрив між чоловіками і жінками в Україні за два останні роки перед повномасштабним вторгненням скоротився з 20% до 13%. У середньому в Європі він на рівні 18%. Тобто ми поступово робимо правильні кроки на шляху до рівноправного суспільства", - додала Зеленська.

Нагадаємо, дружина президента України Олена Зеленська також відповіла на запитання, що б вона сказала матерям військових РФ.

"Я не знаю, які слова знайти. Намагалася кілька разів про це думати. Особливо, коли це тільки почалося, мені здавалося, що хтось може щось почути. Зараз ми бачимо, що ніхто нічого не чує. Тому вигадувати якісь різні промови для тих, хто тебе не почує, - даремно витрачати час. Це фантазії", - заявила вона.

Перша леді України також зізналася, що почувається так само незахищеною від ракетних атак Росії, як і всі інші українці.

Крім того, Зеленська висловила переконання, що українці готові терпіти блекаут до остаточної перемоги над РФ.

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