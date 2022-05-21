Олена Зеленська розповіла, як повідомила дітям про початок війни в Україні

Перша леді України розповіла про початок війни, та про те, як її діти відреагували на це.

Дружина президента України Олена Зеленська розповіла, що одразу повідомила своїм дітям про початок війни зранку 24-го лютого.

Про це вона сказала 21 травня під час інтерв'ю, яке вийшло в ефірі національного телемарафону.

"Їм потрібно було щось пояснити, коли ти їх розбудив о 4 ранку і сказав, давайте на всяк випадок зберемо речі. Але вони мене навіть здивували. Ну я намагалася бути енергійною, веселою, нібито нічого такого не сталося.

І вони якось дисципліновано виконували всі мої вказівки, швидко збиралися. Вже потім, через якийсь час приходить розуміння того, що не знаємо, коли побачимо тата знову, і були сльози кілька разів. Але все ж таки вони тримаються. Молодці. Як тато. Знаючи, що він витримає, і вони витрамають", - зазначила вона.

Нагадаємо, Зеленська розповіла, як довго не бачилася з чоловіком і як змінилась їхня родина за час війни.

Читайте також: