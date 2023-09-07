Олена Зеленська розповіла, як її родина переживає війну: "Ми не разом з чоловіком"

Олена Зеленська розповіла, як її родина переживає війну Росії. Перша леді України зазначила, що їй та дітям бракує чоловіка та батька.

Про це вона сказала в інтерв'ю ВВС.

Олена Зеленська пояснила, що її дітям зараз бракує впевненості у майбутньому.

"Це дається взнаки для дітей. Невизначеність, невпевненість в тому, що буде завтра - це не може робити їх щасливішім. Мені боляче на це дивитись, тому що мої діти нічого не планують. В такому віці молодь (моїй доньці 19) мріють про подорожі, про нові відчуття, про емоції - в неї такої можливості немає", - сказала вона.

Зеленська додала, що зараз її родина роз'єднана і вони з Володимиром Зеленським не мають можливості бачитись часто.

"Ми живемо не разом з чоловіком і так, родина роз'єднана, і ми маємо можливість бачитись всі разом не так часто, якби авжеж ми хотіли. Синові не вистачає батька. Я вірю в те, що люди виховуються не настановами, не якимось розмовами, а люди виховуються, коли дивляться на приклад своїх батьків. І тут цього прикладу він бачить мало. Просто треба дивитися на людину в будь-яких побутових ситуаціях для того, щоб це в тобі залишалося потім. Мені цього не вистачає, синові цього не вистачає, моєму чоловікові цього не вистачає", - зазначила Олена Зеленська.

Перша леді зазначила, що вона вважає, що її родина витримає ці труднощі.

"Але ми тримаємося, ми маємо сили і емоційні, і фізичні. І я впевнена, що ми витримаємо все", - сказала Зеленська.

Нагадаємо, ТСН.ua писав, де живуть і навчаються діти Зеленського – 19-річна донька і 10-річний син.

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