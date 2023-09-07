Олена Зеленська розповіла, як її родина переживає війну: "Ми не разом з чоловіком"

Зеленська зазначила, що попри складності, її родина усе переживе.
Олена Зеленська розповіла, як її родина переживає війну Росії. Перша леді України зазначила, що їй та дітям бракує чоловіка та батька.
Про це вона сказала в інтерв'ю ВВС.
Олена Зеленська пояснила, що її дітям зараз бракує впевненості у майбутньому.
"Це дається взнаки для дітей. Невизначеність, невпевненість в тому, що буде завтра - це не може робити їх щасливішім. Мені боляче на це дивитись, тому що мої діти нічого не планують. В такому віці молодь (моїй доньці 19) мріють про подорожі, про нові відчуття, про емоції - в неї такої можливості немає", - сказала вона.
Зеленська додала, що зараз її родина роз'єднана і вони з Володимиром Зеленським не мають можливості бачитись часто.
"Ми живемо не разом з чоловіком і так, родина роз'єднана, і ми маємо можливість бачитись всі разом не так часто, якби авжеж ми хотіли. Синові не вистачає батька. Я вірю в те, що люди виховуються не настановами, не якимось розмовами, а люди виховуються, коли дивляться на приклад своїх батьків. І тут цього прикладу він бачить мало. Просто треба дивитися на людину в будь-яких побутових ситуаціях для того, щоб це в тобі залишалося потім. Мені цього не вистачає, синові цього не вистачає, моєму чоловікові цього не вистачає", - зазначила Олена Зеленська.
Перша леді зазначила, що вона вважає, що її родина витримає ці труднощі.
"Але ми тримаємося, ми маємо сили і емоційні, і фізичні. І я впевнена, що ми витримаємо все", - сказала Зеленська.
Нагадаємо, ТСН.ua писав, де живуть і навчаються діти Зеленського – 19-річна донька і 10-річний син.
Читайте також:
- У вишиванках із тризубом: Володимир і Олена Зеленські у красивих образах з'явилися біля Михайлівського собору
- "Знову буде без сніданку": користувачів насмішила реакція першої леді на обійми Зеленського із прем'єркою Данії
- Королева Маргрете II зворушила подружжя Зеленських подарунком під час аудієнції