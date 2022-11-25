Олена Зеленська відповіла на запитання, що б вона сказала матерям військових РФ

На початку повномасштабної війни дружина президента сподівалася, що її почують, але змінила думку.

Дружина президента України Олена Зеленська вважає, що звертатися до матерів російських окупантів - марна справа.

Таку заяву перша леді зробила в інтерв'ю Бі-бі-сі. На запитання, що б вона сказала російським матерям, Зеленська відповіла:

"Це дуже складне питання. У мене кілька разів про це вже питали. Я не знаю, які слова знайти. Намагалася кілька разів про це думати. Особливо, коли це тільки почалося, мені здавалося, що хтось може щось почути. Зараз ми бачимо, що ніхто нічого не чує. Тому вигадувати якісь різні промови для тих, хто тебе не почує, - даремно витрачати час. Це фантазії".

Також читайте Олена Зеленська розповіла, скільки українці готові терпіти блекаут

За її словами, росіяни "нас ніколи не почують, тому що вони замкнені в своєму інформаційному просторі".

"Вони замкнені там не просто так. Це потрібно їхньому керівництву, щоб люди не виходили з цього інформаційного вакууму. Тоді це буде такий натовп, яким можна керувати. І на жаль, всі в цій країні такі, і матері теж. На жаль, мами солдатів, які у нас воюють, також такі", - зазначила дружина президента.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін цього тижня анонсував зустріч з матерями російських військових, які воюють в Україні. Зустріч приурочать до Дня матері, який святкують 27 листопада.

За даними ЗМІ, російська влада обговорює можливість створення "патріотичного руху" матерів військовослужбовців.

Водночас, від кінця жовтня в Росії родичі мобілізованих у 15 регіонах країни виходили на протести, вимагаючи, щоб їхніх близьких вивели з лінії фронту і забезпечили всім необхідним. Зокрема, родичі мобілізованих росіян, яких ЗСУ вщент розбили на Херсонщині, влаштували бунт.

Читайте також: