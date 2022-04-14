Олена Зеленська попередила, що кожен українець є мішенню номер один для окупантів

Перша леді наголосила, що важливо, щоб жертви в Україні не стали статистикою.
Перша леді України Олена Зеленська заявила, що кожен українець є мішенню номер один для російських окупантів, адже щодня гинуть мирні люди.
Про це вона сказала в інтерв'ю телеканалу CNN.
Дружина президента зауважила, що щодня в України гинуть мирні мешканці, серед яких багато жінок та дітей. Вони точно не несуть для Росії жодної загрози.
"Мішень номер один для ворога - всі ми... Якщо придивитися, то стане зрозуміло, що мішень для росіян – кожен українець, кожна жінка, кожна дитина. Ті, хто днями загинув від російської ракети, намагаючись евакуюватися з Краматорська, не були членами президентської родини. Вони просто були українцями. Отже, мішень номер один для ворога – всі ми", - сказала вона.
Олена Зеленська наголосила, що для України сьогодні важливо, щоб нас чув і бачив увесь світ.
"Важливо, щоб наша війна не стала "звичною", щоб наші жертви не стали статистикою. Тому я спілкуюся з людьми через іноземні ЗМІ", – сказала перша леді.
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