Олена Зеленська попередила, що кожен українець є мішенню номер один для окупантів

Олена Зеленська попередила, що кожен українець є мішенню номер один для окупантів

Перша леді наголосила, що важливо, щоб жертви в Україні не стали статистикою.

Перша леді України Олена Зеленська заявила, що кожен українець є мішенню номер один для російських окупантів, адже щодня гинуть мирні люди.

Про це вона сказала в інтерв'ю телеканалу CNN.

Дружина президента зауважила, що щодня в України гинуть мирні мешканці, серед яких багато жінок та дітей. Вони точно не несуть для Росії жодної загрози.

"Мішень номер один для ворога - всі ми... Якщо придивитися, то стане зрозуміло, що мішень для росіян – кожен українець, кожна жінка, кожна дитина. Ті, хто днями загинув від російської ракети, намагаючись евакуюватися з Краматорська, не були членами президентської родини. Вони просто були українцями. Отже, мішень номер один для ворога – всі ми", - сказала вона.

Олена Зеленська наголосила, що для України сьогодні важливо, щоб нас чув і бачив увесь світ.

"Важливо, щоб наша війна не стала "звичною", щоб наші жертви не стали статистикою. Тому я спілкуюся з людьми через іноземні ЗМІ", – сказала перша леді.

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