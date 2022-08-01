Оленівка: уповноважений ВР з прав людини повідомив про перспективи допуску на місце теракту

Напередодні уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець говорив, що готовий їхати до Оленівки, а також зустрічатися з омбудсменкою РФ Тетяною Москальковою.

Щодо реакції Москви Дмитро Лубінець розповів у телемарафоні "1+1".

"Ми чекаємо на реакцію. Вони розглядають мій запит. Я не очікую, що це станеться найближчими днями, бо, як ми бачимо, попри заяви РФ що нібито вони надали доступ до місця трагеді ООН та Червоному Хресту. Сьогодні представники Червоного Хреста відповіли, що їм такий доступ не надали. Тому я вийшов з ініціативою, якщо ви не хочете надавати приводів, щоб вас звинучачували ще й в цьому військовому злочині, хоча для всіх абсолютно зрозуміло, що там відбулось, але тим не менш, ми запропонували, щоб туди приїхав український омбудсмен разом із російським, для прозорості, щоб в нашій присутності був наданий доступ представникам та експертам-міжнародникам", - зазначив Лубінець.

За його словами, міжнародні експерти мають взяти проби на цьому місці трагедії. Ба більше, Лубінець запропонував разом із російськими та міжнародними представниками відвідати поранених українських військовослужбовців.

"Сьогодні я отримав сигнал про те, що вони розглядають мою ініціативу. Я не знаю, позитивно вона ними буде сприйнята, чи негативно", - додав уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, російські окупанти 29 липня обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули близько 40 людей, ще 130 зазнали поранень. Всю вину Росія намагалися перекласти на ЗСУ.

У полку "Азов" російський удар по Оленівці розцінюють, "як акт публічної страти". Та запевнили, що з’ясовують імена виконавців та організаторів розстрілу колонії, де перебували українські військові, здебільшого "азовці".

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