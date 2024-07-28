Оленівка: в "Азові" звернулися до українців у день других роковин теракту

Українська бригада "Азов" у другу річницю трагедії в Оленівці закликала громадян розповісти правду про цей злочин і вшанувати пам'ять жертв.

Відповідне звернення опубліковане у Телеграм-каналі.

"Поранені азовці виносили тіла побратимів. Тих, кого можна було врятувати, окупанти кидали помирати. Оленівка – це злочин проти людяності, порушення всіх можливих правил ведення війни і поводження з військовополоненими", – зазначили військові.

Азовці наголосили, що Росія спирається на коротку пам'ять світової спільноти, на забуття її злочинів і власну пропаганду. Тому кожне поширення про цей злочин важливе.

"Чим більше людей дізнається про злочин окупантів, тим менше шансів у Росії уникнути покарання", – сказали в "Азові".

Вбивство військовополонених в Оленівці

У ніч проти 29 липня 2022 року, на території Волноваської колонії №120, відомій як Оленівська, відбулося масове вбивство військовополонених. Під час вибуху у бараці загинули щонайменше 53 азовці, ще 140 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Одразу після обстрілу російська сторона звинуватила Україну, зауваживши, що це вона використала американські реактивні артилерійські системи HIMARS.

28 травня 2023 року названо першого відповідального за масове вбивство військовополонених. Колишній правоохоронець із Горлівки Сергій Євсюков, який очолював колонію в Оленівці, отримав підозру.

Що кажуть в ООН

У звіті ООН прямо не вказано, що у трагедії винна РФ. Документ наголошує, що за безпеку військовополонених відповідає держава, яка тримає в полоні.

Доповідь наголошує - Росія порушила норми міжнародного гуманітарного права, оскільки утримала військовополонених поблизу лінії фронту. Росіяни відмовилися надати представникам ООН доступ до місця події.

Реакція України

Омбудсман Дмитро Лубінець зазначив, що у такому серйозному звіті, ООН "не може скласти 2+2", зрозуміти, що винна у трагедії лише РФ. Він висловив сподівання, що у наступному звіті її представникам вистачить мужності прямо про це написати. У свідомих людей та організацій жодних сумнівів немає у тому, хто саме стоїть за цим цинічним воєнним злочином.

Окупанти, відпустіть з полону "азовців"! / маріуполь, Азовсталь, Азов, Оленівка, Луцьк – ТСН

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