Олешки на межі гуманітарної катастрофи: під завалами будинків – тіла, немає питної води та світла

Так само складна ситуація і в окупованій Голопристанській громаді.

В підтоплених Олешках на окупованій частині Херсонщини не працює каналізація, майже скрізь немає електрики та питної води.

Про це повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Ми розуміємо, що там (на підтопленій лівобережній Херсонщині – Ред.) величезна кількість жертв. В Олешках зараз стоїть страшенний сморід, не працює каналізація, майже всюди немає світла та питної води", – каже голова ОВА.

За його словами, Олешки зараз – на межі гуманітарної кризи. Під завалами власних будинків там залишаються загиблі.

Прокудін зазначив, що, за офіційними даними, встановлено особи та визначено причину смерті лише 11 мешканців Олешок. Проте ця кількість дуже занижена, бо окупанти приховують факт масової загибелі людей. Саме тому РФ не допускає представників ООН на окуповане Лівобережжя – щоб приховати наслідки свого злочину.

"Там запровадили карантин: тіла загиблих вивозять, лікарів не допускають до огляду для встановлення факту та причин смерті", – повідомив він.

Складна ситуація і в окупованій Голопристанській громаді.

"Багато вулиць населених пунктів ще залишаються затопленими, люди не можуть дістатися домівок. Також немає світла та води", – зазначив Прокудін.

Раніше Центр національного спротиву повідомляв, що внаслідок підриву Каховської ГЕС близько пів тисячі жителів Олешок, ймовірно, загинули, бо РФ заборонила евакуацію.

Також в Олешках окупанти забрали у місцевих човни і не випускали людей.

Легітимний міський голова Олешок Євген Рищук зазначав, що на підтопленій території – хаос, сказати, скільки людей загинули, неможливо.

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