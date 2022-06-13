Олія та борошно замість чоловіка: дружина ліквідованого окупанта показала, як її привітала влада (відео)

Дружина ліквідованого російського окупанта показала, як влада привітала її зі святом.

З нагоди "Дня Росії" влада привітала вдову окупанта продуктовим набором, у який входили пляшка олії та крупи.

Відео поширив волонтерський проєкт Inform Napalm.

На відео дружина окупанта бідкається тим, як її привітала російська влада. Вона каже, що замість чоловіка, якого ліквідували два місяці тому, отримала лише листівку, олію та крупи.

"Я звісно не Олександр Григорович з мемів, але теж щось можу показати. Чоловіка у мене немає вже два місяці. Вони привітали мене зі святом: олія, трохи борошна, гречка та вівсянка", - каже вдова загарбника.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вкотре наголосив, що Україні потрібна потужна наступальна зброя у війні проти російських окупантів.

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