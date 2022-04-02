Оля Цибульська зі сльозами на очах розповіла про батьків, яких війна застала в Ірпені

Також виконавиця розповіла, як вона пережила перші дні війни.
Українська співачка Оля Цибульська наразі перебуває на Західній Україні, та війна ж застала співачку у Києві.
Як розповіла знаменитість, 24 лютого вона була вдома з сином. Втім, посеред ночі Оля прокинулася від гучного вибуху.
"Прокинулась від дуже сильного вибуху. Ввімкнулися всі сигналізації у автівок, які стояли на вулиці. Я встала та побачила великий дим. Розбудила чоловіка та сказала, що війна. Ми ввімкнули телевізор та просто плакали", - розповіла Цибульська "Зірковому шляху".
У Києві виконавиця залишалася три дні. Та після того, як російський окупант переїхав автівку, у якій був цивільний, знаменитість вирішила їхати подалі від столиці, хоча й боялася ворожих обстрілів.
"Ми пробули три ночі у підвалі, у підземному паркінгу. На третю ніч Нестор не зміг взагалі заснути. На ранок ми вийшли, а нашою вулицею їздили танки. За квартал від нашого будинку танк переїхав автівку з чоловіком. Ми зайшли до квартири, зібрали речі й виїхали", - сказала виконавиця.
Та Цибульська ж переймалася за своїх батьків. Коли почалася війна, вони були в Ірпені. Рідні співачки три дні не виходили на зв’язок. Наразі ж вони у відносній безпеці. Та коли Оля згадує ті моторошні події, то не може стримувати сліз.
Сама ж Оля наразі перебуває на Західній Україні. Співачка займається волонтерством.
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