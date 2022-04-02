Оля Цибульська зі сльозами на очах розповіла про батьків, яких війна застала в Ірпені

Оля Цибульська зі сльозами на очах розповіла про батьків, яких війна застала в Ірпені

Також виконавиця розповіла, як вона пережила перші дні війни.

Українська співачка Оля Цибульська наразі перебуває на Західній Україні, та війна ж застала співачку у Києві.

Як розповіла знаменитість, 24 лютого вона була вдома з сином. Втім, посеред ночі Оля прокинулася від гучного вибуху.

"Прокинулась від дуже сильного вибуху. Ввімкнулися всі сигналізації у автівок, які стояли на вулиці. Я встала та побачила великий дим. Розбудила чоловіка та сказала, що війна. Ми ввімкнули телевізор та просто плакали", - розповіла Цибульська "Зірковому шляху".

У Києві виконавиця залишалася три дні. Та після того, як російський окупант переїхав автівку, у якій був цивільний, знаменитість вирішила їхати подалі від столиці, хоча й боялася ворожих обстрілів.

Оля Цибульська з сином / instagram.com/cybulskaya

"Ми пробули три ночі у підвалі, у підземному паркінгу. На третю ніч Нестор не зміг взагалі заснути. На ранок ми вийшли, а нашою вулицею їздили танки. За квартал від нашого будинку танк переїхав автівку з чоловіком. Ми зайшли до квартири, зібрали речі й виїхали", - сказала виконавиця.

Та Цибульська ж переймалася за своїх батьків. Коли почалася війна, вони були в Ірпені. Рідні співачки три дні не виходили на зв’язок. Наразі ж вони у відносній безпеці. Та коли Оля згадує ті моторошні події, то не може стримувати сліз.

Сама ж Оля наразі перебуває на Західній Україні. Співачка займається волонтерством.

Оля Цибульська / instagram.com/cybulskaya

Читайте також: