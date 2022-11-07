Омбудсмен Лубінець розповів, скільки військових з острова Зміїний вже звільнено з полону

Дмитро Лубінець закликав рідних, які мають будь-яку інформацію щодо українських військовослужбовців, повідомляли про це компетентним органам.
З полону вже визволено 30 українських військовополонених з острова Зміїний.
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець за результатами зустрічі з рідними військових з острова Зміїний, які нині перебувають у полоні.
Лубінець закликав рідних, які мають будь-яку інформацію щодо українських військовослужбовців, повідомляли про це компетентним органам.
"Окрім того, під час зустрічі озвучили питання складності повернення з полону наших військових, адже саме військові зі Зміїного стали легендою цієї війни — вони прийняли бій, коли багато хто був дезорієнтований", - сказав він.
Лубінець зазначив, що під час емоційного спілкування представники різних відомств розповіли про те, що з полону вже визволили 30 українських військових, які перебували на острові.
"Також у полоні ще лишаються наші військові, яких ми обов`язково визволимо з російського полону", - додав уповноважений.
Також на зустрічі були присутні представники Координаційного штабу і Державної прикордонної служби України.
Нагадаємо, 5 листопада з російського полону повернулися 19 українських прикордонників.
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