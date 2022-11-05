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Омбудсмен підтвердив вивезення дітей з інтернатів Херсона до Криму (фото)

Автор
Денькович Ярослава
Дата публікації
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Омбудсмен підтвердив вивезення дітей з інтернатів Херсона до Криму (фото)

Фото: Право на владу

Вихованців одного з дитбудинків на Херсонщині депортували до Криму.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець отримав інформацію про незаконне вивезення вихованців Олешківського дитячого будинку-інтернату Херсонської обласної ради віком від 9 до 17 років до психлікарні до Сімферопольського району в Криму.  

Про це Лубінець написав у Telegram.

"Окупаційна влада Херсонщини надалі продовжує порушувати Конвенцію ООН про права дитини та Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни.  Незаконний директор дитячого закладу вчиняє відкритий геноцид та депортує  дітей України до тимчасово окупованої території АР Крим", - йдеться у повідомленні.  

© Дмитро Лубінець facebook
Фото: Дмитро Лубінець facebook

Омбудсмен також звернувся до правоохоронних органів для фіксації чергового злочину Росії.

Нагадаємо, нещодавно розвідка України повідомила, що окупанти вивезли дітей з інтернатів Херсона і поселили на базі психіатричної лікарні в Криму. Також загарбники на територію Криму перевезли ув’язнених херсонської колонії.

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Дата публікації
Перегляди
208
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