Омбудсмен про ката бійця ЗСУ: "Є абсолютно все про нього, навіть про його родичів"

Вже вдалося встановити особу російського злочинця, який катував українського військовополоненого на оприлюдненому напередодні відео. Окрім того, відома інформація про родичів окупанта.

Стартували процеси, за яких цей злочинець не зможе почуватися безпечно навіть на території Росії.

Про це розповів уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

"Ми наразі знаємо все про цю людину, у першу чергу завдяки людям, які встановили і знайшли інформацію. Тобто у нас – все, абсолютно все про нього, навіть про його родичів. В юридичному сенсі запити відправлені до так само наших міжнародників, вже є реакція від них, вони у юридичному сенсі теж запустили процеси", – повідомив Лубінець.

Він додав, що все це призведе до юридичного засудження злочинця. Тобто максимально швидко повинен відбутися судовий розгляд і має бути винесений вирок в українському суді.

"Я впевнений, що це стане складовою майбутнього міжнародного кримінального трибуналу, який розгляне усі юридичні аспекти початку військових дій РФ проти України, і що це буде один з доказів", – вказав омбудсмен.

Він також зауважив, що вже стартували такі процеси, коли цей злочинець не зможе почуватися безпечно навіть в РФ.

"Про конкретику мені не відомо, але я знаю, що є дуже багато людей, які оголосили просто винагороду за знищення цієї особи", – сказав Лубінець.

Він також запевнив, що в юридичному сенсі він та правоохоронці зроблять усе можливе для покарання злочинця. Окрім того, вже є підтвердження з боку міжнародних правоохоронних органів – тільки-но ця особа кудись виїде, їїодразу ж затримають і доправлять до України.

Нагадаємо, в Офісі генпрокурора розпочали кримінальне провадження щодо відео з катуванням українського військовополоненого.

Зеленський пообіцяв відплату кожному російському окупанту

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