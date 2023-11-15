Мовний омбудсмен відповів, чи порушують закон про мову в ЗСУ

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь наголосив, що на фронті в Україні в ЗСУ воюють представники різних національних спільнот і для багатьох із них українська – нерідна. Кожен солдат сам вирішує, якою мовою він спілкуватиметься в окопах або в битві з ворожими військами.

Про це він сказав "Фокусу", прокоментувавши, скандальні заяви Ірини Фаріон, що бійці ЗСУ мають спілкуватися на фронті виключно українською мовою.

"Є представники національних спільнот. Приміром, у 128-й бригаді служать багато хлопців і дівчат із Закарпаття. Для них рідна мова – угорська. Служать хлопці і з Одеської області, які за походженням етнічні болгари. Але все це – український народ і громадяни нашої країни", - наголосив він.

Тарас Кремінь наголосив, що за 2023 рік не було жодної скарги про порушення мовного закону українськими військовослужбовцями. Було лише повідомлення про використання недержавної мови в одному з військкоматів, але цю проблему вже вирішили.

"Підстав для тверджень про порушення мовного закону в ЗСУ немає. А якою мовою військові спілкуються під час обідів, в окопах або в битві з ворожими військами, це їхня особиста справа", - підкреслює Кремінь.

Нагадаємо, Ірина Фаріон продовжує розпалювати скандал через мову серед військових – мовознавиця закликала Зеленського покарати командирів "Азову".

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