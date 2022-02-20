Омбудсменка підтвердила, що окупанти примусово "мобілізують" етнічних греків в ОРДЛО

Денісова наголосила, що примусова "мобілізація" на окупованих територіях заборонена міжнародним гуманітарним правом.
Окупанти на Донбасі примусово "мобілізовують" етнічних греків.
Про це розповіла Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
За її словами, чоловіків з села Стила на території окупованої Донеччини, де мешкають етнічні греки, примусово вивозять з домівок під приводом "призову" на війну з Україною. У зв’язку з цим, мешканці села були змушені звернутись по допомогу та з метою розголосу до посла Греції в Україні.
"Вже відомо про вивезення у невідомому напрямку Андрія Водолазкіна, батька трьох дітей, молодшому з яких п’ять років. Ще один чоловік переховується від окупаційних військ, побоюючись за своє життя", — повідомила омбудсменка.
Крім того, мешканцям ОРДЛО окупанти надсилають телефонні повідомлення про необхідність прибуття до так званих "військкоматів", а за відмову погрожують кримінальною відповідальністю.
Денісова наголосила, що примусова "мобілізація" на окупованих територіях заборонена міжнародним гуманітарним правом.
Раніше про примусову "мобілізацію" у селі Стила розповів військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.
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