Омбудсменка підтвердила, що окупанти примусово "мобілізують" етнічних греків в ОРДЛО

Денісова наголосила, що примусова "мобілізація" на окупованих територіях заборонена міжнародним гуманітарним правом.

Окупанти на Донбасі примусово "мобілізовують" етнічних греків.

Про це розповіла Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, чоловіків з села Стила на території окупованої Донеччини, де мешкають етнічні греки, примусово вивозять з домівок під приводом "призову" на війну з Україною. У зв’язку з цим, мешканці села були змушені звернутись по допомогу та з метою розголосу до посла Греції в Україні.

"Вже відомо про вивезення у невідомому напрямку Андрія Водолазкіна, батька трьох дітей, молодшому з яких п’ять років. Ще один чоловік переховується від окупаційних військ, побоюючись за своє життя", — повідомила омбудсменка.

Крім того, мешканцям ОРДЛО окупанти надсилають телефонні повідомлення про необхідність прибуття до так званих "військкоматів", а за відмову погрожують кримінальною відповідальністю.

Денісова наголосила, що примусова "мобілізація" на окупованих територіях заборонена міжнародним гуманітарним правом.

Раніше про примусову "мобілізацію" у селі Стила розповів військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

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