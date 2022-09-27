Оновили правила виїзду чоловіків за кордон: яких категорій українців стосуються зміни

Від 27 вересня набули чинності зміни до правил перетинання кордону, затверджені постановою Кабінету міністрів України від 10 вересня 2022 року № 1044.

Зміни переважно стосуються порядку пропуску через кордон осіб, які мають проблеми зі здоров’ям, та тих, хто їх супроводжує.

Про це йдеться на сайті Державної прикордонної служби України.

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Відповідно до змін, громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які є супроводжувачами, вже не обмежена кількість перетинів кордону на виїзд з України. Зауважимо, раніше дозволялося лишень 1 раз на час дії воєнного стану. Вказані чоловіки тепер можуть виїжджати за кордон до осіб з інвалідністю, осіб, які потребують постійного догляду, дітей з інвалідністю чи визначених переліком захворювань, яких вони доглядають, якщо зазначені особи (діти) перебувають на консульському обліку.

У ДПСУ наголошують, що українці, які підлягають призову під час мобілізації, зобов’язані повернутися з-за кордону не пізніше, ніж особи, яких вони супроводжували.

"Постанова чітко регламентує категорії осіб та документи, які необхідні для перетину кордону. Варто наголосити, що для різних категорій осіб визначені різні документи, які підтверджують ступінь спорідненості чи факти здійснення догляду. Для уникнення відмов у пропуску рекомендуємо особам, які планують перетинання кордону, перед прибуттям до пунктів пропуску ретельно ознайомитися з вимогами Правил перетинання кордону та мати усі передбачені документи", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, студентів іноземних університетів більше не будуть випускати за кордон під час воєнного стану.

Кабінет міністрів України змінив правила перетину державного кордону

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