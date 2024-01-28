Оновлені методички росіян практично копіюють ЗСУ: генерал-майор розповів, що саме поцупили окупанти

За словами командувача, окупанти вчаться і не лише наздоганяють ЗСУ, але й подекуди переганяють.

Російська армія не стоїть на місці і теж вчиться, про що свідчать її дії на полі бою. Водночас штурмові дії росіян змінюються і практично копіюють те, що роблять українські військовослужбовці на фронті.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" сказав командувач підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Віктор Ніколюк.

"Недооцінювати ворога, я вважаю, було б неправильно. Будь-який ворог має бути оцінений відповідно. Будь-яка навіть їхня методичка, яка ними напрацьована, завдяки нашим розвідникам, з'являється у нас", – заявив він.

За словами командувача, оновлені методички росіян практично копіюють ЗСУ.

"Наприклад, нами були внесені зміни у штурмові дії і вони себе добре показали, то минуло десь три місяці, дивлюся, вже їхня методичка практично копіює те, що ми робили", – сказав він.

Він надав перелік певних дій і тактик, які окупанти поцупили в ЗСУ.

Так, наприклад, використання безпілотних літальних апаратів. За словами Ніколюка, їх значно більше, і тому бійцям ЗСУ це необхідно враховувати.

"І та тактика, яку застосовують вони, використання тих тактико-технічних характеристик, ми також враховуємо, тому що недооцінювати ворога не можна, інакше ти програєш. Тому це ми враховуємо, і є фахівці, які вивчають, виїжджають в район бойових дій, я здійснюю відповідні поїздки, спілкуюся з командирами бригад, батальйонів, і, відповідно, цей досвід збирається. Війна, це хто кого обіграє. Давати оцінку, де вони випереджають... В людському ресурсі так, у них значний людський ресурс, вони його не жаліють, вони його витрачають, але вони і вчаться також", – сказав він.

Тим часом екскомандир роти 47-ї бригади Микола Мельник розповів про наслідки відсутності мотивації у бійців на фронті. На його думку, для того, щоб мотивувати військовозобов'язаних та залучати нових людей служби в армії, потрібно змінити систему підготовки.

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