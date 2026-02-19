Оновлення карти фронту: ворог просунувся одразу на кількох ділянках — DeepState

Російська армія / © Associated Press

Російські війська мають просування одразу на кількох напрямках фронту. Йдеться про Никифорівку та райони поблизу Неліпівки, Нового Шахового і Затишку.

Про це повідомляє аналітичний ресурс DeepState, який оприлюднив оновлену карту бойових дій.

За даними аналітиків, противник просунувся в Никифорівці, а також мав тактичні успіхи поблизу Неліпівки, Нового Шахового та Затишку. Деталі щодо масштабів просування та змін лінії зіткнення уточнюються.

Офіційного підтвердження від Генерального штабу ЗСУ наразі немає.

