Мова сайту
ru
en
Війна
40
1 хв

Оновлення карти фронту: ворог просунувся одразу на кількох ділянках — DeepState

Аналітичний ресурс DeepState повідомив про просування російських військ у Никифорівці та поблизу Неліпівки, Нового Шахового і Затишку — карту бойових дій оновлено.

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Російська армія

Російська армія / © Associated Press

Російські війська мають просування одразу на кількох напрямках фронту. Йдеться про Никифорівку та райони поблизу Неліпівки, Нового Шахового і Затишку.

Про це повідомляє аналітичний ресурс DeepState, який оприлюднив оновлену карту бойових дій.

За даними аналітиків, противник просунувся в Никифорівці, а також мав тактичні успіхи поблизу Неліпівки, Нового Шахового та Затишку. Деталі щодо масштабів просування та змін лінії зіткнення уточнюються.

Офіційного підтвердження від Генерального штабу ЗСУ наразі немає.

Нагадаємо, що СУ пішли у наступ на двох ділянках фронту: військові відверто розповіли про ситуацію

Сили оборони проводять штурмові дії на Запорізькому напрямку. Репортаж ТСН з «червоної зони» про роботу артилерії, полювання ворожих дронів та звільнення територій.

40
