Оновлення даних у ТЦК: чи можуть в Україні арештувати майно чоловіка, який проживає за кордоном

Якою може бути відповідальність для чоловіків, які проживають за кордоном і не оновили свої дані у ТЦК.

В Україні від суботи, 18 травня, вступив в дію новий закон про мобілізацію. Він, зокрема передбачає, що чоловіки призовного віку мають протягом 60 днів уточнити свої облікові дані.

Адвокатка Марина Бекало пояснила, що чекає на чоловіків, які проживають за кордоном, якщо вони цього не зроблять.

Військовозобов’язані чоловіки протягом 60 днів зобов’язані уточнити свої облікові дані через центри надання адміністративних послуг або електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста, або у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за місцем свого перебування або знаходження.

За законом № 3633-IX від 11.04.2024 р., який набуде чинності 18.05.24 р., передбачено що військовозобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності указом Президента України про оголошення мобілізації, затвердженим Верховною Радою України, зобов’язані уточнити свої облікові дані через центри надання адміністративних послуг або електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста, або у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за місцем свого перебування або знаходження.

За перехідними положеннями цього Закону також вказано, що громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності цим Законом уточнити адресу проживання, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти (за наявності електронної пошти) та інші персональні дані.

При цьому, ТЦК СП не складає протокол про притягнення до адмін. відповідальності, вони одразу виносять Постанову, але з обов’язковим повідомленням про дату, місце та час розгляду питання про притягнення до відповідальності. Після винесення постанови, вони передається державному виконавцю на виконання.

Згідно до ст. 48 Закону України "Про виконавче провадження", державний виконавець в першу чергу звертає стягнення на кошти боржника у національній та іноземній валютах, інші цінності на рахунках боржника у банках та інших фінансових установах. Отже, першим буде накладання арешту на банківські рахунки (будь-які, розрахункові, депозитні тощо).

Якщо вартість боргу не перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати (142 000 грн.), звернення стягнення на єдине житло боржника та земельну ділянку, на якій розташоване таке житло, не здійснюється. Якщо нерухоме/рухоме майно належить, наприклад, дружині ( вона є 100% власник), то звернення стягнення на таке майно не буде реалізовано.

Нагадаємо, українці за кордоном матимуть простий спосіб оновлення облікових даних в ТЦК.

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