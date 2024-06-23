Оновлення даних в ТЦК чи ЦНАП: які документи повинен мати військовозобов'язаний – пояснення адвоката

Всі громадяни призовного віку мають оновити свої облікові дані до 16 липня 2024 року.

В Україні 18 травня вступив в силу новий закон про мобілізацію. Згідно з ним військовозобов’язані особи протягом 60 днів – до 16 липня – мають оновити свої персональні дані.

Про те, як це зробити та які документи потрібно надати ТЦК або ЦНАП, розповів адвокат Андрій Карпенко.

Для оновлення даних військовозобов’язані чоловіки повинні мати при собі такі документи:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

військовий квиток або тимчасове посвідчення;

медичні документи;

довідку про освіту;

водійське посвідчення необхідне тільки у разі служби водієм.

Якщо особа має право на відстрочку від мобілізації, то при собі необхідно мати документи, які підтверджують цей факт.

Під час оновлення даних у застосунку "Резерв+" треба звернути увагу на:

фактичну адресу проживання;

номери дійсних засобів зв’язку (номер мобільного телефону);

адресу електронної пошти (за наявності).

Нагадаємо, у Міноборони пояснили, чи будуть електронні повістки в "Резерв+".

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