Оновлений алгоритм для СЗЧ: військовим пояснили, як повернутися без покарання

Нові правила для військових: як повернутися після СЗЧ та які наслідки чекають на порушників

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З 1 березня в Україні діє оновлений алгоритм для військових, які самовільно залишили місця служби (СЗЧ).

Про це повідомили у Сухопутних військах ЗСУ з посиланням на Державне бюро розслідувань (ДБР).

Якщо СЗЧ тривало до трьох днів, кримінальне провадження не відкривається, а військовий може повернутися на службу без наслідків. У такому випадку йому відновлюють виплати та забезпечення.

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Якщо СЗЧ триває три дні і більше, але сталося вперше, військовий може офіційно повернутися. Для цього потрібно:

Через застосунок “Армія+” звернутися до командира та отримати письмову згоду на повернення.

Подати клопотання до ДБР, Нацполіції або суду разом із письмовою згодою.

Дочекатися судового рішення про звільнення від кримінальної відповідальності та повернутися до служби.

Якщо військовий покидає службу повторно або не бажає повертатися, проти нього порушується кримінальне провадження. У такому разі він оголошується в розшук, а після затримання його справу передають до суду.

Нагадаємо, 1 березня 2025 року завершився термін звільнення від відповідальності для військових, які самовільно залишили місце служби, але добровільно повернулися до війська. За цей період, від 29 листопада 2024 року до 1 березня 2025 року, до своїх підрозділів повернулися майже 21 100 військовослужбовців.