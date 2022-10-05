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ООН досі не відправила місію до Оленівки, де окупанти вбили українських полонених: пояснення

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ООН досі не відправила місію до Оленівки, де окупанти вбили українських полонених: пояснення

Фото: Associated Press

В ООН пояснили, що не можуть направити місію через відсутність гарантій безпеки.

Місія ООН зі з’ясування фактів не може потрапити на територію концтабору в Оленівці Донецької області, де загарбники стратили понад 50 українських військовополонених.

Про це заявив речник офісу генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, інформує "Європейська правда".

"Ми не можемо направити будь-яку місію, не гарантувавши, що маємо всі гарантії безпеки. Є і логістичні проблеми, але насамперед ми потребуємо гарантій безпеки. Поки цього не буде, ми не можемо їх відправити", – сказав він.

Дюжаррик  відмовився уточнити, яка саме сторона відмовляється надавати гарантії безпеки.

"Нам потрібне "зелене світло" на всіх місцях. Поки цього немає на всьому шляху, ми не можемо направити їх (місію) на місце", – зазначив представник ООН.

Раніше ООН створила комісію для розслідування теракту в Оленівці.

Нагадаємо, у ніч проти 29 липня на території колишньої виправної колонії у селищі Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області пролунав вибух. Там загарбники утримували в полоні українських військових, зокрема і оборонців Маріуполя та цивільних.

Внаслідок вибуху загинули близько 50 людей, ще 130 зазнали поранень. Всю провину Росія намагалася перекласти на ЗСУ. Однак висновки міжнародних експертів свідчать про те, що причиною цього вбивства або способом цього вбивства була термобарична зброя, яку застосувала РФ. 

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