ООН направила до Росії своїх експертів для обговорення гуманітарних коридорів і можливості надання допомоги

ООН направила до Росії своїх експертів для обговорення гуманітарних коридорів і можливості надання допомоги

Організація хоче мати гарантії, які дозволяють надавати гуманітарну допомогу.

ООН направила до Росії експертів для обговорення з Міноборони РФ гуманітарні коридори в Україні для виходу населення та постачання гуманітарної допомоги. Нарада має відбутися вже сьогодні, 8 березня.

Заявив заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс у спілкуванні із журналістами.

Він пояснив, що разом із російськими військовими працюватимуть "над покращенням координації між цивільними та військовими", щоб мати можливість розширювати масштаби гуманітарних операцій ООН.

Зазначається, що ООН також терміново потребує системи "постійного зв'язку" з усіма сторонами, а також "гарантій, які дозволяють надавати гуманітарну допомогу".

Нагадаємо, що російські окупанти заявили, що готові відкрити гуманітарні коридори для евакуації населення Києва, Харкова, Маріуполя, Сум та Чернігова о 10:00 8 березня.