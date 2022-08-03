ООН направить місію щодо встановлення фактів вибуху у колонії Оленівки

Гутерріш сказав, що встановлені факти будуть передані урядам України і РФ.

ООН найближчим часом доправить місію, що буде "встановлювати факти" трагедії в Оленівці, де загинули українські військовополонені.

Про це заявив генсек ООН Антоніу Гутерріш, повідомляє агентство Reuters.

За його словами, розслідування вимагали і українська та російська сторона. Він зазначив, що технічне завдання для місії знаходиться на стадії підготовки.

"Ми отримуємо запити від Російської Федерації і запити від України провести розслідування в Оленівці. Я вирішив, у відповідності зі своєю компетенцією і повноваженнями, почати місію з пошуку фактів. У мене немає повноважень проводити кримінальні розслідування, але можу запустити місію з пошуку фактів", - заявив Гутерріш.

Гутерріш сподівається, що місія ООН матиме всі можливості для доступу до всіх даних, необхідних для з'ясування правди про те, що трапилося.

"Це питання, до якого ми підійшли дуже серйозно. І ми наполегливо працюємо над ним", - підкреслив генсек ООН

Нагадаємо, 2 серпня Верховний суд Росії визнав полк "Азов" терористичною організацією та заборонив його не території РФ.

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