ООН отримала понад 150 звернень з приводу сексуального насильства російських окупантів

Російських військових звинувачено у сексуальному насильстві щодо жінок, дітей і чоловіків.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Організація об'єднаних націй отримала понад 150 звернень щодо випадків зґвалтувань, скоєних російськими військовими.

Про це заявила спеціальна представниця генерального секретаря ООН з питань сексуального насильства в умовах конфліктів Праміла Паттен.

За її словами, російських окупантів звинувачено у сексуальному насильстві щодо жінок, дітей і чоловіків.

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“Це зґвалтування під дулами автоматів у присутності членів родини є наслідками атаки України російськими військами”, — сказала представниця Генсека ООН.

Вона закликала не замовчувати і не відкладати на потім потреби тих, хто зазнав сексуального насильства.

“Фізичні та психологічні аспекти у тих, хто вижив, у їхніх сімей, та громад — це складові балансу. Відновлення цього балансу потребує постійно і політичної волі, і виділення ресурсів на допомогу сім'ям і жертвам цих злочинів”, — сказала Паттен.

Вона також зазначила, що півтори сотні повідомлень про сексуальне насильство — це “лише верхівка айсберга”.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд в Гаазі (Нідерланди) має намір подати свою першу справу щодо ймовірних воєнних злочинів Росії в Україні вже цієї зими.

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