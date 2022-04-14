ООН попередила, що світ – на межі "ідеального шторму" через війну в Україні

ООН попередила, що світ – на межі "ідеального шторму" через війну в Україні

До 1,7 млрд людей у 107 економіках світу відчують кризу внаслідок війни.

ООН заявила, що війна в Україні може призвести до "тривимірної кризи" продовольства, енергії та фінансів. Це галузі, які й так вже дуже постраждали від Covid-19 та зміни клімату.

Про це йдеться в повідомленні на сайті організації.

"Зараз ми стикаємося з ідеальним штормом, який загрожує спустошенням економіки країн, що розвиваються", – сказав генсек ООН Антоніу Гуттереш.

"Народ України не може терпіти насильство, яке над ним вчиняють. І найуразливіші люди по всьому світу не можуть стати побічною шкодою в черговій катастрофі, за яку вони не несуть відповідальності", – додав голова організації.

У звіті ООН йдеться, що Росія та Україна забезпечують близько 30% пшениці та ячменю, що споживаються у всьому світі. Водночас Росія також є найбільшим експортером природного газу у світі, другим за величиною експортером нафти та значним виробником добрив.

За даними ООН, до 1,7 млрд людей у ​​107 економіках, ймовірно, відчують вплив принаймні однієї з трьох криз, особливо в Африці, Азії та Тихому океані, Латинській Америці та Карибському басейні.

"Нам потрібно витягнути країни, що розвиваються, від фінансової межі. Міжнародна фінансова система має глибокі кишені. Перш за все, ця війна має закінчитися. Нам зараз потрібно заглушити зброю та прискорити переговори щодо миру. Для народу України. Для людей регіону. І для людей світу", – наголосив Гуттереш.

Нагадаємо, раніше в ООН спрогнозували зростання цін на продукти у світі через війну в Україні.

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