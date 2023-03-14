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ООН продовжує перемовини щодо експорту українського зерна: що намагається зробити Росія

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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ООН продовжує перемовини щодо експорту українського зерна: що намагається зробити Росія

Фото: Facebook/Олександр Кубраков

Російська сторона намагається зменшити строк дії “зернової угоди”.

Країна-агресорка Росія намагається зменшити строк дії “зернової угоди”. Зараз РФ каже про 60 днів, в той час як Україна наголошує на 120 днях роботи “зеленого коридору”.

Про це з посилання на представника ООН пише Sky News.

Як зазначають в ООН, перемовини щодо експорта українського зерна продовжуються всіма сторонами. Проте перемовини конкретно з Росією вже закінчилися.

РФ хоче подовження “зернового коридору” терміном на 60 днів. Проте Україну це не влаштовує, оскільки в юридично оформленій угоді зазначені 120 днів. 

"Росіяни зрозуміли, що 60 днів юридично неможливі, тож вони намагаються знайти вихід", - зазначив український чиновник.

Нагадаємо, що рупор кремля Пєсков назвав подовження “зернової угоди” “жестом доброї волі”.

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