Опалювальний сезон у Кременчуці через ракетні обстріли росіян опинився під загрозою - мер міста

Опалювальний сезон у Кременчуці через ракетні обстріли росіян опинився під загрозою - мер міста

Обстріл росіянами інфраструктури Кременчука призвів до пошкодження ТЕЦ і ставить під загрозу опалювальний сезон 2022-2023 років та забезпечення міста гарячою водою.

Через ракетні обстріли у Кременчуці, які окупанти цинічно скоїли на Великдень, під загрозою опинився наступний опалювальний сезон, тому найближчим часом збереться комісія ТЕБ та НС, аби розробити план дій щодо відновлення ТЕЦ до наступного опалювального сезону.

Про це повідомив мер міста Віталій Малецький 25 квітня.

"Учора увечері, незважаючи на Великдень, рашистські сатаністи 9 ракетами вдарили по об’єктах інфраструктури Кременчука. На жаль, 1 людина загинула, 7 людей отримали поранення. Руйнування ТЕЦ ставить під загрозу опалювальний сезон 2022-2023 років та забезпечення міста гарячою водою, тому найближчим часом проведемо засідання комісії ТЕБ та НС, де розглянемо план дій щодо відновлення ТЕЦ до наступного опалювального сезону", - сказав він.

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За його словами, через атаку окупантів на об'єктах усю ніч працювали рятувальники.

"Пожежники - справжні герої, завдяки яким вдалося локалізувати пожежу та значно зменшити забруднення повітря, яке наразі знаходиться в межах норми на території Кременчука. Наш дух не зламати жодними ракетами! Лише зростає ненависть до рашистів! Ми обов’язково переможемо!" - підсумував Малецький.