Операція "Крабова пастка": в ССО розповіли деталі удару по штабу ЧФ у Севастополі

Удар по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі 22 вересня став наслідком кропіткої роботи Сил спеціальних операцій та Повітряних сил.

Про це повідомила пресслужба Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Там зазначили, що удар став "крабовою пасткою" для керівництва Чорноморського флоту терористів.

"Зухвала та кропітка робота Сил спеціальних операцій дозволила "вчасно та точно" вразити штаб Чорноморського флоту під час проведення наради керівного складу флоту Російської Федерації в тимчасово окупованому місті Севастополь", - пише пресслужба ССО.

Для завдання удару усі необхідні дані були передані Повітряним силам України.

Інші деталі проведення операції стануть відомими вже пізніше, втім як результат – десятки загиблих й поранених терористів, серед яких вище керівництво Чорноморського флоту.

Удар по штабу Чорноморського флоту

У Севастополі 22 вересня пролунали потужні вибухи – було завдано удар по штабу Чорноморського флоту.

У Мережі з'явилося відео моменту "прильоту".

У Міноборони РФ заявили, що внаслідок удару пошкоджено історичну будівлю. Також відомо про одного загиблого.

Згодом Міноборони України підтвердило удар по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі.

Очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов розповів, що внаслідок атаки по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі поранення дістали російські генерали. Вони перебувають у важкому стані.

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